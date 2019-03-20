مفاجأة يوم الجمعة القادمة بخصوص الحادث الإرهابي في نيوزيلاند

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطوات تضامنية جديدة اتخذتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أردرن" قررت اتخاذها جراء الحادث الإرهابي الشنيع على مسجدين في نيوزيلاند والذي راح ضحيته عشرات المسلمين.

أكدت أردرن حزنها الشديد تحاه الحادث الإرهابي، وقد أبدت إهتماما واسعا بعد الحادث مطالبة بالإهتمام بجميع من نجا من الحادث وتقديم كافة المساعدات الطبية لهم.

وصرحت "أردرن" في مقابلة لها مع قناة "الجزيرة" أن وسائل الإعلام ستبث مباشرة أذان الجمعة "يوم الجمعة القادم 22 مارس 2019" كشكل من أشكال التضامن مع المسلمين.

وأضافت "أردرن" أن مشاركتها أهالي الضحايا الامهم ومواساتهم بعد الحادث هو من صميم القيم النيوزيلندية، وهي ضد تماما استخدام أساليب العنف والإرهاب في التعبير عن الإختلاف "سواء في الدين أو اللون"، وشددّت أن نيوزيلند أمّة مسالمة جامعة لكل الفئات.

ويذكر أن، "أردرن" ألقت أمس الثلاثاء 19 مارس 2019 خطابا مؤثرا وتعهدت بعدم نطق اسم مُنفِّذ الهجوم بمدينة كرايستشرش أبداً، وختمت الخطاب بتحية الإسلام "السلام عليكم".