وزير الخارجية الامريكي يحث العراق على تطوير علاقته مع الكويت

الخليج 365/ بغدادحث وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، الاربعاء، العراق على تطوير علاقته مع الكويت.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكويتي اليوم، "نشجع حكومة العراق على تعزيز علاقتها مع الكويت".

واضاف "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط".

وتنطلق في الكويت، اليوم الأربعاء، اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأميركي - الكويتي، بحضور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي وصل الكويت امس الثلاثاء، ونظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وهي الدورة الثالثة من اجتماعات البلدين بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة عامي 2016 و2017.



وقبيل وصول الوزير الأميركي إلى الكويت، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، عن توقيع سبع اتفاقيات في المجال الأمني والدفاعي والجمركي مع الولايات المتحدة خلال زيارة بومبيو إلى البلاد..