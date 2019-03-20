شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال قوته 5.6 درجات غرب تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:41 صباحًا, 20 مارس 2019 م المناطق _ إسطنبول قال مرصد “قنديلي” التركي للزلازل: “إن زلزالاً قوته 5.6 درجات ضرب إقليم دينيزلي غرب البلاد، اليوم.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي ذكر أن زلزالاً قويًا قوته 6.4 درجات، وقع في جنوب غرب تركيا اليوم.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد ثمانية كيلومترات جنوب بلدة أجيبيام. ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار أو ضحايا.

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