أردوغان يواصل اعتقال مرشحي الانتخابات المعارضين

اعتقلت قوات الأمن التركية مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لخوض الانتخابات المحلية المقبلة على منصب رئيس بلدية "باليكسير" (غرب)، و7 من القياديين بالحزب؛ بتهمة الترويج للإرهاب.

وبحسب ما ذكرته العديد من المواقع الإخبارية التركية، فقد اعتقلت قوات الأمن، الثلاثاء، سبعة من قادة الحزب، بجانب مرشحه لرئاسة بلدية المدينة، يوردانور جوفان.



ووجهت النيابة العامة بـ"باليكسير" للمتهمين تهمة "الترويج لتنظيم إرهابي (في إشارة لحزب العمال الكردستاني) عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وصف مؤخرا حزب الشعوب الديمقراطي بـ"الملحد" وصنف قادته كـ"عناصر إرهابية".

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ودأب أردوغان مؤخرا على استخدام عدة أساليب ضد المرشحين المعارضين منها السجن والتنكيل والإساءة وتشويه الصورة.



وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وتبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.





كما تأتي الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، والتي انعكست تداعياتها على قناعات الناخبين، حسب استطلاعات الرأي التي تخرج بين الحين والآخر.



