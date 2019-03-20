لفتيت يعدل قرارا للوزير الراحل إدريس البصري يحدد شروط الترشح للمفتشية العامة

أقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على تعديل قرار لوزير الداخلية الراحل، إدريس البصري، يتعلق بشروط الترشح للمباراة الخاصة بولوج درجة مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية.

القرار، الذي وقعه لفتيت، نهاية الشهر الماضي، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يقضي بتعديل شروط الترشح لمباراة ولوج درجة مفتش بالمفتشية العامة.

وأصبح بإمكان فئات جديدة ولوج المباراة، بحسب المادة الأولى من القرار، ويتعلق الأمر بالحاصلين على شهادة مهندس الدولة، أو مهندس معماري، أو شهادة الدراسات العليا.

وينص القرار، أيضا، على إمكانية ترشح الحاملين لشهادة معادلة من بين التخصص، أو التخصصات الموحدة، في قرار فتح المباراة، وعند الاقتضاء الكفاءات، والمهارات العملية، التي تتطلبها ممارسة مهام المفتشية العامة للإدارة الترابية.