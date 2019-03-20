الشرطة الهولندية: اعتقال شخص ثان يشتبه بتورطه في حادث أوتريخت

محمد اسماعيل - القاهرة - لاهاي - (أ ش أ):
أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال شخص ثان يشتبه بتورطه في عملية إطلاق النار في أوتريخت.
ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الليلة، مشيرة إلى أن الشرطة أعلنت، في وقت سابق، أن المؤشرات والمعطيات ترجح فرضية الإرهاب، لا سيما بعد العثور على سلاح بحوزة التركي غوكمان تانيس عند اعتقاله ورسالة "مشبوهة" في سيارته.
وكانت الشرطة قد أعلنت أمس الاثنين اعتقال مشتبه به تركي يدعى تانيس، في إطلاق النار بمدينة أوتريخت.
وكان المشتبه به أطلق النار، صباح أول أمس الاثنين، في محطة للترام في مدينة أوتريخت الهولندية، ولاذ بالفرار. وقتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون في الهجوم، حسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة، مضيفاً أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.
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