الان تتابع قوات الاحتلال تقتل شابين بعد إطلاق النار على سيارتهما في نابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قتلت شابين بإطلاق النار على سيارتهما في نابلس الفلسطينية. وقالت مصادر إن جيش الاحتلال اقتحم قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية ودارت مواجهات عنيفة مع السكان.

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