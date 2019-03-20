شكرا لقرائتكم حساب مزيف للعمامرة في تويتر.. وخارجية الجزائر تحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نبّهت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الثلاثاء إلى وجود حساب وهمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يدّعي أنه يخص الوزير رمطان لعمامرة، وينشر معلومات باسمه.

وأكدّت الوزارة أنّ المعلومات التي تم نشرها على حساب وهمي على موقع "تويتر" منسوب لوزير الخارجية رمطان لعمامرة "خاطئة ولا تستند إلى أيّ أساس"، وتعتبر "تلاعبا محضا "، مضيفة أنّ لعمامرة "لم يتواصل أبدا على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مسؤولياته الحكومية الجديدة"

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وظهر حساب على موقع "تويتر" منذ يوم الأحد، باسم رمطان لعمامرة، نشر عدد من التغريدات لخصت فحوى المحادثات التي أجراها لعمامرة مع نظيره الإيطالي جيوبسي كونتي يوم الإثنين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي إلتقاه الثلاثاء.





ولدى لعمامرة حساب على تويتر، كان ينشر من خلاله بصفتة المفوض السامي لدى الإتحاد الإفريقي لإنهاء النزاعات في إفريقيا، وهو المنصب الذي كان يشغله، قبل تعيينه يوم 11 مارس، ليكون نائبا لرئيس الوزراء ووزير خارجية بلاده، خلال تعديل حكومي، في أعقاب موجة من الاحتجاجات التي تهزّ الشارع الجزائري.



ويعدّ رمطان لعمامرة، 67 عاما، من الشخصيات السياسية الجزائرية التي ظلت في مركز القرار منذ سنوات، ومن الأسماء التي ارتبطت بالديبلوماسية الجزائرية، لكنّه يصطدم اليوم برغبة شعبية في تغيير الوجوه السياسية التقليدية في دائرة الحكم.