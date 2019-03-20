موزمبيق: وفيات (إيداي) والفيضانات يتجاوزون الألف

فرق الإنقاذ تكافح من أجل تقييم الدمار

مابوتو ـ رويترز: قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي إن عدد وفيات الإعصار إيداي والفيضانات التي وقعت في الآونة الأخيرة قد يتجاوز ألف شخص ليرفع بذلك بشكل كبير العدد المحتمل للوفيات بالمقارنة مع الأرقام الحالية. وتأكد حتى الآن مصرع 85 شخصا في موزمبيق نتيجة لِلإعصار “إيداي” الذي خلف وفيات ودمارا كبيرا في أنحاء زيمبابوي ومالاوي بعد إغراق مناطق واسعة من الأراضي بالمياه وتدمير طرق وقطع الاتصالات. وقال نيوسي في راديو موزمبيق إنه قام بجولة بالطائرة فوق المنطقة المنكوبة التي شهدت فيضان مياه نهرين. وقال إن قرى اختفت وشاهد جثثا تطفو على سطح الماء. وأضاف أن “كل شيء يشير إلى أن بإمكاننا تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة”. وادى الإعصار أيضا لمصرع 98 شخصا بالإضافة إلى أكثر من 200 مفقود في زيمبابوي حسبما قالت الحكومة امس الاول في حين بلغ عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في مالاوي 56 شخصا حتى الآن. ولم تعلن السلطات أرقاما جديدة عقب وصول الإعصار إلى موزمبيق.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عدد الوفيات في موزمبيق جراء العواصف القوية والفيضانات التي تضرب أنحاء جنوب شرق القارة الأفريقية سيزيد بشكل كبير الأرجح. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الإعصار الذي يعصف بجنوب القارة الأفريقية ربما يكون أسوأ كارثة مرتبطة بالطقس تضرب نصف الكرة الجنوبي على الاطلاق، وذكروا أن 1.7 مليون شخص يعيشون في مسار الإعصار في موزمبيق بالإضافة إلى 920 ألف شخص تضرروا بسببه في مالاوي.

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح من أجل تقييم الدمار الذي خلفه إعصار إيداي الذي اجتاح اليابسة قادما من المحيط الهندي في أواخر الأسبوع الماضي بسرعة رياح تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة، وضرب موزمبيق ثم جارتيها زيمبابوي ومالاوي. وضربت العاصفة اليابسة بالقرب من ميناء بيرا في موزامبيق يوم الخميس وتسببت في إغراق مناطق شاسعة من الأراضي بالفيضانات وتدمير الطرق وشبكات الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة. وأظهرت لقطات من طائرات بدون طيار، نشرها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الإنترنت، المباني في مستوطنة برايا نوفا الساحلية وقد سويت بالأرض بسبب العاصفة. وتقع المستوطنة خارج بيرا.

وقالت كارولين هاجا من الاتحاد الدولي لرويترز “نحن نعمل مع ناسا “إدارة الطيران والفضاء الأميركية “ووكالة الفضاء الأوروبية للحصول على معلومات عبر الأقمار الصناعية للحصول على صورة كاملة للمناطق المتضررة وعدد الأشخاص المحاصرين هناك”. وأضافت “بالنظر إلى مساحة هذه المناطق، نتوقع أن يرتفع عدد الوفيات بشكل كبير”.

وقال جيرالد بورك من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الناس ما زالوا محاصرين في المناطق المرتفعة. وأضاف بورك “ليس لدينا أي أرقام واضحة حول عدد القتلى لكننا نبحث في مناطق شاسعة تغمرها المياه. نرى ميلا بعد ميل من القرى أسفل عدة أمتار من المياه”. وقالت لولا كاسترو، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، إن العاصفة تسبت في فيضان يصل ارتفاعه إلى ستة أمتار وخلفت “دمارا لا يصدق” في منطقة شاسعة المساحة.