اقتراحٌ أميركي لضمّ البرازيل لحلف الناتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله نظيره البرازيلي جائير بولسونارو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، ضم البرازيل إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال ترامب: "أعتزم منح البرازيل صفة حليف كبير من خارج الناتو، أو ربما تصبح عضوا في الحلف"، مضيفًا: "نعتزم دراسة هذا الأمر بشكل جدي".
وأكد أن عضوية الدولة الأكبر في أميركا الجنوبية من شأنها تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، كما أعلن تأييده انضمام البرازيل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سبق أن قدمت برازيليا طلب عضويتها عام 2017.
يُذكرُ أن كولومبيا حصلت على صفة "شريك عالمي للناتو" في أيار/ مايو 2018، وقبل ذلك حصلت الأرجنتين على صفة "حليف رئيسي من خارج الناتو"، عام 1998.
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