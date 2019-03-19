برشلونة يحدد قيمة لاعبه البرازيلي كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفكر فريق برشلونة الإسباني في بيع لاعبه البرازيلي، فيليب كوتينيو، في أعقاب تراجع مستواه على مدار الفترة الأخيرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليفربول إيكو"، فإن برشلونة قرر التخلص من فيليب كوتينيو، الذي يعد أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وحدد البلوغرانا، سعر اللاعب البرازيلي، ليكون 100 مليون يورو، إذا أراد مانشستر يونايتد التوقيع معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكانت تقارير سابقة، قد أبرزت تحدث فيليب كوتينيو مع بعض نجوم مانشستر يونايتد، حول صفقة انتقاله المحتملة إلى قلعة أولد ترافورد.

واعترف كوتينيو في تصريحات سابقة، بأنه يفتقد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا أنه يدرك عدم رغبة ناديه السابق ليفربول في إعادته من جديد.

يذكر أن كوتينيو تعرض لصافرات استهجان من جانب جماهير برشلونة، خلال مبارياته الأخيرة، بسبب تراجع مستواه.