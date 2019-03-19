تعديل قانون الإرهاب ومناقشة تفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية

في اجتماع لجنة خبراء وممثلي العدل والداخلية العرب اختتمت السلطنة أمس ممثلة بوزارتي العدل والداخلية مشاركتها في أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

واستعرضت اللجنة مشروع القانون الذي انتهت منه في اجتماعها الرابع بقراءة نصوصه وإدخال التعديلات عليه في ظل المرئيات الواردة من الدول العربية، حيث شهد القانون مراجعة مستفيضة من قبل خبراء اللجنة نظرا لما يمثله الموضوع من أهمية لتزامنه مع المراجعة الشاملة للاتفاقيات العربية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي عقد في شأنها اجتماع خاص لأصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية العرب في الجمهورية التونسية في 4 مارس الحالي لدراسة موضوع تفعيل الاتفاقيات العربية القضائية الأمنية العربية.

يذكر ان الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لمراجعة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب الذي يعقد على مدى يومين يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في نوفمبر الماضي.

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