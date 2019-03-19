الجزائر: التظاهرات تتواصل ومطالبات للجيش بعدم التدخل

في السياسة 20 مارس,2019 نسخة للطباعة

الجزائر ـ وكالات: خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر أمس الثلاثاء لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي فيما دعت مجموعة جديدة سياسية يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قادة أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش “ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب”.وأصدر قادة الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان “أرضية من أجل التغيير في الجزائر” في وقت متأخر أمس، طالبوا فيه بوتفليقة بالتنحي قبل نهاية فترته الرئاسية في 28أبريل والحكومة بالاستقالة على الفور.وينادي المحتجون بجيل من القادة الجدد بدلا من نخبة حاكمة يهيمن عليها الجيش وكبار رجال الأعمال ممن لهم صلة بقادة حرب التحرير التي استمرت بين 1954 و1962.وتتصدى السلطات الجزائرية دوما بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى التنظيم لكن الاحتجاجات الكبيرة أكسبت شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد.ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها الجماعة السياسية الجديدة المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور.وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول وهي زعيمة حزب سياسي صغير.وقالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها “بوتفليقة داس على الدستور الحالي … بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة”.من جهته قال نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة أمس الثلاثاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وإنه سيكون مسموحا للمعارضة لها بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات. وقال لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن الحكومة الجزائرية استجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء إن موسكو تدعم مبادرة الحكومة الجزائرية لإجراء محادثات مع المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات.وأدلى لافروف بهذه التصريحات بعد اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو أمس الثلاثاء.

وقال لافروف أمس إن روسيا قلقة من الاحتجاجات في الجزائر وتراها محاولة لزعزعة استقرار البلاد.كما أكد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء الجزائري ووزير الخارجية، إن الشباب الجزائري “يعبر بأسلوبه وبكثير من العزم والاقتناع عن أمال ومطالب ديمقراطية واقتصادية واجتماعية”، مجددا رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية.وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي على وقع مظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل نظامه.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لعمامرة، قوله بعد استقباله من طرف رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي:”الدولة الجزائرية تحدد مسار تجميع قوانا وسبيل التشاور من أجل بناء الجمهورية الثانية معا والتي نتمنى جميعا تحقيقها كإطار مؤسساتي لنظام جديد تكون فيه كرامة الجزائريين والجزائريات محترمة تماما في كافة الظروف”.من جهة أخرى، أوضح لعمامرة، أن محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي تندرج ضمن مسار طمأنة الشركاء الدوليين للجزائر.واستطرد بالقول “لقد استقبلني رئيس الوزراء الإيطالي مطولا وقمت بتسليمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إطار المشاورات المنتظمة بين بلدينا التي تستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”.كما نوه إلى أنه ناقش مع جوسيبي كونتي “آخر المستجدات في إيطاليا التي تتعلق ببناء أوروبا ومستجدات الجزائر التي يعيرها أصدقاؤنا الإيطاليون اهتماما”.ودعا لعمامرة، شركاء الجزائر إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة التي تعود بالنفع على الطرفين وممارسة العمل الدبلوماسي العادي لتبادل المعلومات.كما حذر لعمامرة “مما تعده قوى الظلام ومنظمات غير حكومية وأفراد من محاولات تدخل في شؤوننا الداخلية”، مؤكدا بأن “الأمة الجزائرية كافة ستقف كرجل واحد في وجه هذه المطامع”. يشار إلى أن زيارة لعمامرة، إلى إيطاليا، هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تعيينه في منصبه الأسبوع الماضي، ضمن جولة ستقوده أيضا إلى روسيا.وتظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة أمس الثلاثاء احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالب الشعب الذي خرج يوم الجمعة الماضي بالملايين ليرفض تأجيل الانتخابات ودخول البلاد في مرحلة انتقالية، يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وطالب المحتجون برحيل السلطة فورا، قائلين :”يجب سماع صوت الشعب لأنه فوق الدستور وفوق النظام الذي حان وقت رحيله من الجزائر”. وكان بوتفليقة وجه رسالة أمس بمناسبة عيد النصر، قال فيها إن الندوة الوطنية هي التي ستحسم الأمور الحساسة للبلاد، وأنها ستشهد حضور مختلف أطياف المجتمع. واعتبر علي خلدون25أحد الطلبة المحتجين في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة، أن ” اللغة التي تخاطب بها السلطة الشعب، تجاهلية، لا تصب في صالح البلاد، وإنما تنم عن نظام فاسد يحاول كسب الوقت على حساب المصلحة العامة”.في حين، دعت أميمة شعاري29 عاما إلى “ثورة جديدة في البلاد، ليتكرس فعلا الاحتفال بعيد النصر”، معتبرة أن “الجزائر لم تنه معركتها بعد”.