محمد بن زايد يبحث مع رئيس ليبيريا علاقات التعاون بين البلدين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، في أبوظبي جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات حاليا.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الليبيري علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة الرئيس الليبيري والوفد المرافق إلى الإمارات وعبَّر عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في دعم علاقات البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حريصة على ترسيخ قاعدة مشتركة من العلاقات مع الدول الصديقة التي يبنى عليها التعاون في مختلف المجالات الحيوية والتنموية وغيرها بما يصب في خدمة مصالح الدول وشعوبها وتحقيق تطلعاتها في التنمية والتقدم والازدهار".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات تؤسس علاقاتها مع دول العالم من منطلق إيمانها بأهمية التعاون والتلاقي بين الشعوب كافة خدمة للاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي وتحقيق الرفاهية لشعوب العالم".

من جانبه أشاد الرئيس الليبيري بالجهود والمراحل التي قطعتها الإمارات على طريق تحقيق التنمية المستدامة لشعبها، منوها بقاعدة التنمية الأساسية المتمثلة بالرؤية الحكيمة والاستقرار السياسي والاجتماعي والتناغم بين قيادة الدولة وشعبها ومجتمعها، ولفت إلى أن "هذا ما يميز دولة الإمارات بلد التسامح والتعايش".

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.