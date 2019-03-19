رئاسة الفلبين: لن نسمح لأي مسؤول من الجنائية الدولية بدخول البلاد

أعلنت رئاسة الفلبين "أنها لن تسمح لأي مسؤول من المحكمة الجنائية الدولية بدخول البلاد، في حال كان ذلك يرمي للتحقيق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء حملة داخلية ضد المخدرات".

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