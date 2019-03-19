رويترز: حريق على متن طائرة إيرانية ولا يزال 50 راكبًا بداخلها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أفادت وكالة رويترز، نشوب حريق على متن طائرة في مطار مهر آباد الإيراني، ولا يزال 50 راكبًا على متنها.

ولم تورد بعد تفاصيل عن الحادث، وإذا ما وجد ضحايا أو مصابين.

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