محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
تعرضت سومة زكي، الحائزة على لقب الأم المثالية مستوى محافظة دمياط، لفاجعة وفاة ابنتها سارة شريف البالغة من العمر 19 عامًا، بعد ساعات من فوزها بالجائزة.
وتوفيت الفتاة بعد صراع مع المرض إذ كانت تعاني من ضمور في المخ إلى جانب إصابتها بالشلل الرباعي، وكانت والدتها تصطحبها إلى المدرسة في مراحلها التعليمية.
وتلقت الأم المثالية، البالغة من العمر 58 عاما، وتعمل معلمة في مدرسة العبيدية الابتدائية التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، خبر وفاة ابنتها بينما كانت في طريقها لحضور لقاء تليفزيوني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها بساعات.. وفاة ابنة الأم المثالية في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.