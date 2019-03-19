بعد تكريمها بساعات.. وفاة ابنة الأم المثالية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تعرضت سومة زكي، الحائزة على لقب الأم المثالية مستوى محافظة دمياط، لفاجعة وفاة ابنتها سارة شريف البالغة من العمر 19 عامًا، بعد ساعات من فوزها بالجائزة.

وتوفيت الفتاة بعد صراع مع المرض إذ كانت تعاني من ضمور في المخ إلى جانب إصابتها بالشلل الرباعي، وكانت والدتها تصطحبها إلى المدرسة في مراحلها التعليمية.

وتلقت الأم المثالية، البالغة من العمر 58 عاما، وتعمل معلمة في مدرسة العبيدية الابتدائية التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، خبر وفاة ابنتها بينما كانت في طريقها لحضور لقاء تليفزيوني.