أمريكي يتسبب في منع بريطانيين اثنين من الانضمام لداعش في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - هشام عبد الخالق:

أعلنت محكمة برمنجهام في بريطانيا، أن رجلين بريطانيين اعتقلا أثناء محاولتهما العبور من تركيا إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش.

الرجلان، حنظلة بيتل 22 عامًا، وصفيان منصور 22 عامًا، أنكرا استعدادهما للقيام بأعمال إرهابية.

وأوضحت المحكمة، أن الرجلين احتجزا في 2017، بعد أن تبين أن الرجل الذي اعتقدا أنه يساعدهما عميل للحكومة الأمريكية، ليتم إعادتهما لمطار هيثرو بلندن، وتعتقلهما الشرطة البريطانية.

وقال سيمون ديفيس من الادعاء البريطاني، لهيئة المحلفين، إن الرجلين سافرا بنية "العبور إلى سوريا"، مضيفًا أنه في ذلك الوقت كانت أغلب تلك المنطقة تحت سيطرة تنظيم داعش.

وعلمت المحكمة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي"، أنه في مايو 2017، كان منصور على اتصال مع مستخدم لموقع الرسائل المشفرة Telegram، الذي كان يعمل في الواقع لصالح حكومة الولايات المتحدة.

وتم إبلاغ هيئة المحلفين، أنه عندما وصل الرجلان إلى إسطنبول وسجلا اسميهما في أحد الفنادق، اتصلا بالرجل وقالا إن جهة اتصال أخرى لم تلتقطهم، وأخبرهم أنه سيرسل شخصًا لمساعدتهم، لكن بعد أن كشفا عن مكان وجودهم، تم اعتقالهما.

وعلمت المحكمة أيضًا، أن الرجلين تم الإبلاغ عنهما كمفقودين من عائلتيهما.

وقال ريتشارد توماس، الذي يمثل حنظلة، إن الرجلين أرادا عبور الحدود لمدة قصيرة لرؤية ما يحدث هناك في تلك الفترة.