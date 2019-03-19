جريفيث: تقدم ملموس نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (د ب أ)

أفاد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما ملموسا نحو اتفاق طرفي الصراع على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال جريفيث في بيان نشر على موقعه الالكتروني: "إنه عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيد المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقاً لاتفاق الحديدة".

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وأشار جريفيث إلى أنه سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها،معربا عن تطلعه لسرعة التصديق.

وتابع: "تأمل الأمم المتحدة أن يمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ويتبادل وفدا الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكولهم الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي برعاية أممية في السويد.