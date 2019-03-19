عاجل: اندلاع حريق على تن طائرة إيرانية و50 راكبا عالقون على متنها

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، على متن طائرة في مطار مهر آباد الإيراني، فيما لازال خمسون راكبا عالقين على متنها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

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