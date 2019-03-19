الجواهري: نتوقع إنتاج 60 مليون قنطار من الحبوب.. والقيمة المضافة الفلاحية ستتراجع

في ظل تأخر نزول المطر، وبدء الحديث عن سنة فلاحية صعبة بالنسبة إلى الفلاح، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه بناء على المعطيات المناخية، المتوفرة بتاريخ 10 مارس الجاري، يُتوقع بلوغ إنتاج الحبوب حوالي 60 مليون قنطار.

وقال الجواهري، في ندوة صحفية عقدها، مساء اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الأول لسنة 2019، إن المجلس توقع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,8 في المائة.

ويرتقب، بحسب بنك المغرب أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6 في المائة في عام 2020، بناء على فرضية بلوغ المحصول الزراعي حوالي 80 مليون قنطار.

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وشدد الجواهري على أنه “ينتظر ألا يتجاوز النمو الوطني 2,7 في المائة، في عام 2019، قبل أن يتسارع إلى 3,9 في المائة، في عام 2020”.

وتشير آخر المعطيات إلى تباطؤ نمو الناتج الداخلي الإجمالي في الفصل الثالث من السنة الماضية، إلى 3 في المائة، عوض 3,9 في المائة، في الفترة نفسها، خلال عام 2017.

ويتوقع بنك المغرب أن تكون نسبة النمو قد وصلت إلى 3,1 في المائة بالنسبة إلى مجموع عام 2018، مقابل 4,1 في المائة عام 2017، مع تباطؤ القيمة المضافة الفلاحية من 15,4 في المائة إلى 4,3 في المائة.