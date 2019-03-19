شقيقة فتاة توفيت بعد محاولة تحرش في مراكش: كانت تحمل “CV” في يدها.. وما نفع “صفارات” في حالتها؟!

تعيش أسرة إلهام، ضحية التحرش الجنسي في مراكش، والذي انتهى بفاجعة، الثلاثاء الماضي، على وقع صدمة حقيقية؛ إذ لم تستوعب بعد وفاتها في حادثة سير مروعة، بعدما حاول شاب التحرش بها، وصفعها، ما أدى إلى سقوطها أمام عجلات شاحنة، أردتها قتيلة على الفور.

دنيا، شقيقة إلهام، قالت في حديثها مع “اليوم24”: “إن العائلة لم تستوعب بعد ما جرى، وغير مصدقة بأن تكون إلهام في عداد الموتى، والسبب التحرش الجنسي”.

وأوضحت دنيا بأن “شقيقتها تعرضت إلى التحرش الجنسي، قبل أن يقدم المشتبه فيه على صفعها، وإسقاطها أرضا، متسببا في مقتلها على الفور دهسا تحت عجلات شاحنة”.

وأكدت المتحدثة ذاتها بأن” قضية إلهام يجب أن تكون قضية كل المغربيات، اللواتي يتعرضن إلى التحرش الجنسي، والإهانة في الشوارع العمومية”، بشكل يومي، متسائلة: “عن أي صفارة تتحدث الحقوقيات في الوسائل الإعلام لحماية النساء من التحرش الجنسي، ماذا ستفعل الصفارة في حالة إلهام؟”.

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وتعود تفاصيل الحادثة، كما ترويها شقيقة الضحية، إلى يوم الثلاثاء الماضي، في حي عين إيطي، في مراكش، حيث كانت الهالكة تبحث عن عمل، وكانت تحمل في يديها سيرتها الذاتية، إلى إحدى الوحدات الفندقية في مقاطعة “النخيل” من أجل إجراء مقابلة عمل للحصول على منصب شغل، قبل أن يتحرش بها شاب عشريني، إلا أنها صدته، لكنه صفعها ما أدى إلى سقوطها أمام عجلات شاحنة أردتها قتيلة على الفور.

وكانت الضحية تبلغ قيد حياتها 39 سنة، وهي من حي المحاميد في مقاطعة المنارة، في مراكش.

يذكر أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من اعتقال المشتبه فيه، الموجود، حاليا، في السجن المحلي في مراكش.