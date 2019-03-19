كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون يقتحمون مكتب المدعي العام البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم محتجون يرتدون سترات صفراء مكتب المدعي العام البريطاني في وسط لندن اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين أمام المبنى يلوحون بالأعلام في حين ذكرت صحيفة إيفننج ستاندرد اللندنية أن المحتجين كانوا يهتفون قائلين "نريد مدعيا عاما جديدا". ولم يتضح على الفور الدافع وراء الاحتجاج.

وقالت شرطة لندن على تويتر "جرى استدعاء الشرطة الساعة 1.45 ظهرا للإبلاغ عن وجود محتجين داخل مكتب المدعي العام".

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وأضافت "هناك ضباط في المكان ويتعاملون مع الموقف ، ولم تتم أي اعتقالات حتى الآن".

ولم يرد أي تعليق من مكتب المدعي العام بشأن الواقعة.

والمدعي العام البريطاني هو جيفري كوكس الذي أدى دورا بارزا في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد.