كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل صوتي يكشف اللحظات الحاسمة لكارثة الطائرة الإثيوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل التحقيق الخاص بكارثة الطائرة الإثيوبية مرحلة حاسمة، الثلاثاء، مع بدء الاستماع للتسجيل الصوتي الذي يوثق اللحظات الأخيرة في قمرة القيادة، قبل تحطم الطائرة.

وقد يكشف التسجيل الصوتي لقائد الطائرة ياريد جيتاتشيو، ومساعده الأول أحمد نور محمد، السبب وراء تحطم الطائرة، وهي من طراز "بوينغ737 ماكس 8"، في العاشر من مارس الجاري.

وانطوت الكارثة الإثيوبية على أوجه شبه مقلقة مع كارثة أخرى تتعلق بالطراز نفسه من طائرات بوينغ قبالة إندونيسيا في أكتوبر الماضي. وأودت الكارثتان معا بحياة 346 شخصا.

وجرى تفريغ بيانات الصندوق الأسود في فرنسا، لكن لم يستمع سوى خبراء من إثيوبيا، يقودون التحقيق، للحوار بين جيتاتشيو (29 عاما) ومحمد (25 عاما).

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