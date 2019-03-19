كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة خطيرة لمصارع ثيران إسبانى من قبل ثور غاضب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مصارع الثيران "الماتادور" الإسباني لإصابات خطيرة بعد قذفه في الهواء من قبل ثور غاضب فى مهرجان للثيران فى فالنسيا.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، تم إلقاء إنريكي بونس، على الأرض بعد أن اخترق قرن الحيوان مؤخرته، وتعرض اللاعب البالغ من العمر 47 عامًا لأضرار في الرباط الصليبى بعد هبوطه على ركبته اليسرى أثناء سقوطه.

وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة بعد الإصابة، التي وقعت في حلبة مصارعة الثيران في مدينة فالنسيا شرق أسبانيا بعد ظهر الاثنين خلال مهرجان فالاس السنوي.