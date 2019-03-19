كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال لبناني كندي في بيروت بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنه تم القبض على لبناني كندي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقالت المديرية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنه "ضمن إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الكندي (ف.ج) مواليد 1978 بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية".

​وأضافت المديرية في البيان أنه "وبالتحقيق معه اعترف بما يلي: "خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات كيان العدو الإسرائيلي".

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​وتابع البيان "كلف بمهام تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لـ"حزب الله"، وبجمع المعلومات الأمنية لصالح مخابرات العدو، والوصول لمعلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد".

واستكمل البيان أن المقبوض عليه اعترف "بالتحضير لدخول أراضي فلسطين المحتلة".

وأوضح بيان المديرية أنه بعد انتهاء التحقيق معه، أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.