الجواهري: 64 ألفا بحثوا عن العمل سنة 2018

عرف سوق الشغل في المغرب، خلال عام 2018، تحسنا نسبيا من حيث مناصب الشغل المحدثة، بحسب ما أعلنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الجواهري، في ندوة صحفية، عقدها مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الأول لسنة 2019، إن عدد مناصب الشغل المحدثة بلغ 112 ألف منصب، منها 65 ألفا في قطاع الخدمات.

وبخصوص الباحثين الجدد عن العمل، قال الجواهري إن عددهم بلغ 64 ألفا، خلال 2018، مسجلا أن نسبة النشاط واصلت توجهها نحو الانخفاض، لتنتقل من 46,7 في المائة إلى 46,2 في المائة من سنة إلى أخرى.

وسجل المسؤول البنكي “تراجع نسبة البطالة من 10,2 في المائة إلى 9,8 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 14,7 في المائة إلى 14,2 في المائة في الوسط الحضري، مع بقائها مرتفعة جدا في صفوف الشباب الحضري، المتراوحة أعمارهم، ما بين 15 و24 سنة، بواقع 43,2 في المائة”.