الميركاتو الصيفي: منافسة مرتقبة بين سان جيرمان وبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فترة الانتقالات الصيفية ستشهد على ما يبدو منافسة جديدة بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما اشتد الصراع بينهما على نجم أياكس أمستردام، فرينكي دي يونغ، قبل أن يحسم البارسا الصفقة لصالحه.

وسيكون النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، الهدف الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرجت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى رغبة اللاعب في مغادرة الروخيبلانكوس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيدخل في مفاوضات مع غريزمان للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون المنافس الأبرز لبرشلونة، الذي تحدثت العديد من التقارير عن أنه الوجهة المفضلة للاعب الفرنسي.

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وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيدخل في مفاوضات مع غريزمان في حالة خسارة أحد نجميه كيليان مبابي، أو نيمار دا سيلفا بنهاية الموسم.

وتحولت رغبة غريزمان من الاستمرار مع أتلتيكو إلى الانتقال لبرشلونة، بعد أن أدرك أن فريقه يبتعد عن المنافسة على الألقاب، بالإضافة إلى اعتماد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني على نهج دفاعي، جنبًا إلى جنب مع الرحيل المحتمل لعدد من أصدقائه في الفريق خلال الصيف المقبل.

وكان غريزمان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، قبل أن يقرر إعطاء ظهره للبارسا والاستمرار مع أتلتيكو، من خلال التوقيع على عقد جديد حتى 2023.