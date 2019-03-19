انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تصريح لعائلة سفاح المسجدين بنيوزيلندا.. هذا ما طلبوه والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 06:52 مساءً - تسبب الإرهابي الأسترالي، برينتون تارانت، السفاح الذي قتل 50 شخصاً في هجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرتش، بنيوزيلندا، الجمعة الماضي، بحرج كبير لعائلته، التي صمتت لأيام من جراء الصدمة التي واجهتها بسبب ولدها، لتخرج عن صمتها وتؤكد أن ما يستحقه هو الموت.
وقالت دونا كوكس، من نيو ساوث ويلز، لصحيفة "الصن" البريطانية، إن ابن عمها برينتون تارانت لديه "عقل ملتوٍ"، ويستحق أن يموت بسبب الرعب الذي أطلقه، مضيفة: "أعرف ما يستحقه. إنه يستحق عقوبة الإعدام بسبب ما قام به".
وذكرت دونا أن "ما فعله تارانت يعد مؤلماً لنا كأسرة. لم يثر مثل هذا الأمر من قبل، أنا لست هنا للدفاع عنه (...) إذا استطعت أن أقابله فسأسأله لماذا فعل ذلك؟".
ابنة عم الإرهابي الأسترالي أشارت إلى أن تارانت كان من عائلة "محترمة" للغاية، ووالدته شارون في حالة صدمة كبيرة من جراء ما حدث"، موضحة أنها محتجزة الآن في "منزل آمن".
ويحتجز الإرهابي (28 عاماً) في الحبس الانفرادي بعد مثوله أمام المحكمة، متهماً بقتل 50 شخصاً بوحشية في مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، وينوي تارانت الدفاع عن نفسه؛ ما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم المحكمة كمنصة لنشر أيديولوجيته البغيضة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لعائلة سفاح المسجدين بنيوزيلندا.. هذا ما طلبوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.