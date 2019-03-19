الإمارات تجدد موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين

جددت الإمارات موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ودعمها وانضمامها إلى كل الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تؤكد موقفها الثابت من خلال مواصلة دعمها الإنساني الذي بلغ منذ 2013 حتى نهاية 2018 ما يقرب من مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

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وأكد أن دولة الإمارات تلاحظ بقلق واستغراب امتناع بعض الدول عن المشاركة في مناقشة البند السابع، وذلك خلافا لقرار الجمعية العامة 60/251 الذي يدعو المجلس إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع وفي كل مكان، خاصة أن موقف الدول المعنية من شأنه أن ينشئ سابقة خطيرة قد تسهم في ترسيخ الممارسات الانتقائية، وأسلوب المعايير المزدوجة والتسييس، وتشجيع الانتهاكات الممنهجة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بما فيها العقوبات الجماعية والحصار والتشريد والتجويع والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والترهيب وتدمير المنازل وتوسيع المستوطنات والقتل.

وشدد على أن التخلي عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كل هذه الانتهاكات، يعد انتهاكا للمقاصد المكرسة في القانون الدولي والقانون الإنساني وإنكارا للحقيقة والحق والعدالة والشرعية الدولية التي يرتكز عليها مجلس حقوق الإنسان، معربا عن شكره للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تقاريرهما.

وكانت الإمارات كانت أعربت مؤخرا عن انشغالها إزاء تراجع النقاش في مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة، وتقليص فضاء البند السابع بصفة خاصة.