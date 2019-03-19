رئيس كازاخستان يعلن استقالته بعد ثلاثة عقود في السلطة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف في صورة من الارشيف. أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته بشكل مفاجىء الثلاثاء بعد توليه السلطة على مدى ثلاثين عاما تقريبا في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية. وقال نزارباييف (78 عاما) في خطاب متلفز "لقد اتخذت قرار رفض الولاية الرئاسية". وتولى نزارباييف رئاسة كازاخستان حين كانت لا تزال جمهورية تابعة للاتحاد السوفياتي. وتأتي استقالته إثر تزايد النقمة الاجتماعية والاستياء بسبب وضع الاقتصاد الذي لا يزال يتعافى من تداعيات تدهور أسعار النفط عام 2014. Advertisements كما يأتي بعد أسابيع على قيام نزارباييف بإقالة الحكومة. ورغم ذلك سيواصل نزارباييف لعب دور مهم في صنع القرار السياسي في البلاد بعد استقالته بسبب وضعه الدستوري ك"قائد الامة". كما أصبح رئيسا لمجلس الامن في البلاد السنة الماضية.

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