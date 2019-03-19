شدياق: لكسر الجمود السياسي وخلق بيئة اقتصادية مؤاتية للاستثمار

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق "أننا نجدد التزامنا كوزارة دولة لشؤون التنمية الادارية في العمل لتحويل لبنان الى دولة رقمية بالتعاون والتكافل مع مختلف الوزارات والادارات العامة. لذا، نحن بانتظار خبرات جميع المعنيين لكي نتكامل سويا لخير هذا الوطن خصوصا من خلال نقل لبنان الى دولة رقمية تسهل حياة المواطن وتلتزم الشفافية".

وخلال مشاركتها في انطلاق أعمال المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 في مقر الأمم المتحدة في بيروت، أوضحت أن "التعاون ضروري بين الجهات السياسية، الخبراء، الاكادميون والقطاع الخاص لنكسر الجمود السياسي بنصر رقمي يساهم في اراحة المواطن اللبناني وخلق بيئة اقتصادية مؤاتية للاستثمار".

ولفتت شدياق الى أنها "رفعت كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إدراج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والخطة التنفيذية العائدة لها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، واعتبرت أن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية هو حاليا بصدد العمل على تطوير استراتيجية التحول الرقمي لملاءمتها للواقع اللبناني ووضع خطة تنفيذية تابعة لها على أن تقوم برفعها بعد حوالي 6 أشهر على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها".

وشارك في المؤتمر وزير الإتصالات محمد شقير، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني وحشد من المندوبين والخبراء المعنيين بالتكنولوجيا من لبنان والمنطقة العربية لمناقشة مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي وحوكمة الإنترنت وغيرها من المواضيع ذات الصلة.