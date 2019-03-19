قيومجيان: لبنان مع عودة النازحين السوريين ومع مساعدتهم داخل سوريا

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان خلال إقامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية ورشة عمل وطنية حول أليات الاستقرار الاجتماعي "اننا مؤمنين بأهمية هذه البرامج ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان من خلال تمكين المجتمعات المحلية المضيفة ودعم بنيته التحتية واستقراره الاجتماعي وخلق فرص عمل وتحريك التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشاريع المختلفة المطبقة والتي تطال عدة قطاعات وكذلك تمكين قدرات البلديات في تحديد اولوياتها ورسم خطط عمل مفيدة"، مشيراً إلى أن "لبنان مع عودة النازحين السوريين ومع مساعدتهم داخل سوريا ولكن مع استمرار مساعدة لبنان الذي استضافهم".

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