اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي باسطنبول لبحث هجوم نيوزلندا

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها بمدينة اسطنبول التركية الجمعة المقبل لبحث "مجزرة المسجدين" في نيوزيلاندا.

وأوضحت المنظمة أن "الاجتماع الطارئ يأتي عقده بناء على طلب جمهورية تركيا التي ترأس القمة الإسلامية واللجنة التنفيذية، وتتكون اللجنة من ترويكا القمة الإسلامية - تركيا ومصر وغامبيا - وترويكا مؤتمر وزراء الخارجية - الإمارات وبنغلاديش والنيجر - ودولة مقر المنظمة المملكة العربية السعودية والأمين العام للمنظمة".

وذكر البيان أن "الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في مدينة اسطنبول التركية يوم 22 آذار الجاري، لبحث موضوع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش بنيوزيلاندا في منتصف الشهر الجاري، وأودى بحياة خمسين شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة".