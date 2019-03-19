سبوتنيك: ترتيبات لعودة الرئيس اليمني إلى عدن والبقاء فيها بصورة دائمة

أفادت وكالة سبوتنيك" الروسية بأن "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يعتزم مغادرة السعودية قريبا والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، والاستقرار فيها"، مشيرة إلى أن "الترتيبات أجريت لعودة هادي".

ونقلت الوكالة عن مصدر تأكيده أن "هادي سيعود وبرفقته الحكومة إلى عدن لممارسة المهام منها".

وغادر هادي، عدن في 13 آب 2015، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية استمرت يومين، توجه بعدها إلى الرياض، التي يتخذها مقرا مؤقتا لممارسة المهام عقب سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في كانون الثاني 2015.