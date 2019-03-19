شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تستعرض مع المفوض السامي انتهاكات الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

استعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم (الثلاثاء)، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن خلال الفترة الماضية، والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وتطرق وزير حقوق الإنسان اليمني خلال اللقاء بمدينة جنيف السويسرية، إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين, لاسيما في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وسلم عسكر المفوض السامي تقريراً حقوقياً بالانتهاكات الحوثية المدعومة إيرانياً، في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات.