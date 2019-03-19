شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تستعرض مع المفوض السامي انتهاكات الحوثيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جنيف)استعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم (الثلاثاء)، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن خلال الفترة الماضية، والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد الشعب اليمني في مختلف المحافظات.
وتطرق وزير حقوق الإنسان اليمني خلال اللقاء بمدينة جنيف السويسرية، إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين, لاسيما في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.
وسلم عسكر المفوض السامي تقريراً حقوقياً بالانتهاكات الحوثية المدعومة إيرانياً، في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تستعرض مع المفوض السامي انتهاكات الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.