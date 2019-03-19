شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان يعلن استقالته بعد 3 عقود في السلطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (أستانا) أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته بشكل مفاجئ اليوم (الثلاثاء) بعد توليه السلطة على مدى 30 عاما تقريبا في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية. أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته بشكل مفاجئ اليوم (الثلاثاء) بعد توليه السلطة على مدى 30 عاما تقريبا في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية. وقال نزارباييف (78 عاما) في خطاب متلفز «لقد اتخذت قرار رفض الولاية الرئاسية».



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