فتح تتهم حماس محاولة اغتيال قيادي بارز في غزة

اتهمت حركة فتح مسلحين من حركة حماس بمحاولة اغتيال القيادي بحركة فتح في غزة عاطف أبو سيف، بعدما اعتدى عليه مجهولون قرب منزله.
وقال مأمون سويدان مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الشباب في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن عاطف أبو سيف "تعرض مساء اليوم لمحاولة قتل على أيدي ميليشيا حماس، وأدت إلى إصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده"، مبينا أن حالته "خطيرة".
وأضاف سويدان وهو عضو المجلس الثوري في فتح، أن "المجموعة التي اعتدت على أبو سيف تضم حوالي 10 أشخاص، وبعد أن أنهوا الاعتداء عاد أحد أفرادها وضرب أبو سيف بماسورة حديدية على رأسه".
ودانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان الحادث "الإجرامي الآثم" وطالبت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة "بسرعة الكشف عن الفاعلين وإحالتهم للمحاكمة حفاظا على السلم الأهلي".
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