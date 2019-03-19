"آبل" تفاجئ جمهورها وتطلق جهازي "آيباد" جديدين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت شركة "آبل" الأميركية أمس، الإثنين، على نحو غير متوقّع، جهازي "آيباد" جديدين، بعد أقل من أسبوع من إعلانها عن حدث "غامض" تحت شعار "حان وقت العرض"، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، لتثير بإعلانها سيلًا من التكهّنات حول غاية الحدث، كان أبرزها توقّعًا يقول إنّ الشركة العملاقة تنوي منافسة خدمة شركة البث الترفيهي العملاقة "نتفليكس".

وأعلنت الشركة عن إصدار كلّ من جهازي "آيباد أير"، الذي يأتي بصيغة أقلّ سمكًا من أجهزة "آيباد" العادية، وشاشة بحجم 10.5 بوصة ويدعم استخدام قلم "آبل"؛ فيما يأتي جهاز "آيباد ميني" بعد ثلاث سنوات ونصف من إطلاق النسخة الأولى منه، بشاشة حجمها 7.9 بوصة، مع مستشعر للبصمة ومنفذ للسماعة.

ويحمل الجهازان مزايا أجهزة "آيباد" الأساسيّة، لكنّهما يمتازان بقدرتهما على تشغيل الألعاب التي تعمل بخاصية الواقع الافتراضي (AR)، بالاعتماد على عملهما عبر شريحة معالج A12-Bionic، وهي تعتبر أسرع الشرائح في معالجة البيانات، كما أنّها تستهلك طاقة أقل بنسبة 50%، وهو ما يعطي دفعًا لقوّة البطارية ومدى استمراريتها.

كذلك، يمكن للأجهزة الجديدة أن تشغّل ملفات المقاطع المصورة بجودة، كما تمتاز كاميرات أجهزة "آيباد" الجديدة بقدرتها على تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة، بالإضافة لإمكانية تحرير الفيديو على الجهاز نفسه مباشرةً.

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ويبدو أنّ "آبل" تحاول ترقية منتجاتها عبر إطلاق الجهازين الجديدين، خاصّة ً بعد إعلانها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن أول انخفاض على الإطلاق في مبيعات أجهزة "آيفون"، وسط توقّعات تفيد بتحويل تركيز الشركة على تقديم الخدمات لزبائنها.

ويتوفّر جهاز "آيباد أير" بسعر 499 دولارًا للجهاز الذي يدعم "واي فاي" فقط مع ذاكرة تخزين بحجم 64 جيغابايت، وبسعر 629 دولارًا لجهاز من نوع "واي فاي" وبالحجم نفسه لذاكرة التخزين إلّا أنّه يدعم الاتصال الخلوي. في المقابل، يبدأ سعر جهاز "آيباد ميني" من 399 دولارًا للجهاز الداعم لشبكة "واي فاي" فقط بنفس سعة جهازي "آيباد أير"، وبسعر 529 دولارًا للجهاز الداعم لـ"واي فاي" والاتصال الخليوي.

وبهذا الإطلاق، تصير أجهزة سلسلة "آيباد" متوفرة بأربع أحجام، من الأكبر وهو "آيباد برو" وهو بحجم 12.9 بوصة، وحتّى الحجم الأصغر الذي يأتي عبر حجاز "آيباد ميني" بحجم شاشة 7.9 بوصة.