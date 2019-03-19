خلال 48 ساعة: مصرع عامل ثالث في "حريش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل أجنبي (34 عاما) من دولة مولدوفا مصرعه في حادث عمل بمنطقة وادي عارة صباح اليوم، الثلاثاء.

وفي التفاصيل، سقط العامل عن الطابق السادس من البناية، في ورشة بناء، في البلدة الاستيطانية "حريش" بمنطقة وادي عارة، ووصفت إصابته بالحرجة.

وحاولت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان إنقاذ حياته، وأجرت له عمليات إنعاش، لكن دون جدوى ولم يكن أمام الطبيب المرافق سوى إقرار وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادثين وفقا للمقتضى.

يشار إلى أن الشابين ضامن جول طاطور (25 عاما) وأمين ناصر بصول (25 عاما) من قرية الرينة، لقيا مصرعيهما بعد ظهر أول من أمس، الأحد، إثر سقوطهما عن ارتفاع نحو 7 أمتار في ورشة بناء في ذات البلدة الاستيطانية "حريش" بمنطقة وادي عارة.

Advertisements

وفي حادث آخر وقع صباح يوم الأحد الماضي، لقي الشاب فهد يوسف غنيمات من بلدة صوريف قضاء الخليل، مصرعه في حادث عمل بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

ولقي الشاب إبراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من مدينة الناصرة مصرعه إثر سقوطه من بناية في شارع "دوفنوف" بمدينة تل أبيب، وسط البلاد، يوم الجمعة الماضي.

وبهذا بلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 19 عاملا، منهم 9 ضحايا عملوا في ورشات بناء. وبلغ عدد المصابين 31 مصابا، بينهم 7 مصابين وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.