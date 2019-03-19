بالفيديو.. الوليد بن طلال يُفجر مفاجآت بشأن "محتجزي الريتز"

أجري برنامج "في الصورة" حوارًا، بثته قناة "روتانا خليجية"، مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، كشف فيه ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معه، خلال احتجازه بفندق "الريتز كارلتون" في الرياض، مؤكدًا، تواصل ولي العهد به فى الريتز أسبوعيًا، و"أن المحبة بينهما لا حدود لها".

وتابع الأمير السعودي: "كل ما أشيع عن موضوع التعذيب افتراء، والمعاملة في الريتز كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرين ومحترمين لأبعد الحدود".

الوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديون، حيث تم احتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

وعلى صعيد آخر روى الأمير الوليد بن طلال قصة الصداقة التي جمعته

بخاشقجي، وأكد أنه قريب من عائلته، وأنها راضية عن عمل القضاء لمحاسبة الجناة، ووصف عملية قتل الصحفي السعودي بـ"الجريمة النكراء"، معبرًا في الوقت نفسه عن ثقته بالقضاء السعودي، ومطالبًا بمزيد من الوقت لتأخذ العدالة مجراها.

وفي السياق ذاته، شن رجل الأعمال السعودي هجومًا على ما وصفه بوسائل الإعلام الغربية اليسارية، ومنها CNN، متهمًا إياها باستغلال قضية خاشقجي للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمير محمد بن سلمان، قبل انتخابات التجديد النصفي.

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وقارن الوليد بن طلال، بين حادثة خاشقجي وقضية سجن أبو غريب في العراق، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام التي ذكرها حمّلت الرئيس الأمريكي السابق

جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، مسئولية ما كان يجري في السجن من تجاوزات حينها، قبل أن تثبت براءتهما، وهو سيناريو قضية خاشقجي نفسه، حسبما يرى.

ورأى رجل الأعمال السعودي أن الإعلام الغربي "خدم السعودية" بتوجيه الاتهامات للأمير محمد بالضلوع في عملية قتل خاشقجي، وتوقع أن يفوز ولي العهد السعودي بنسبة 99% بحال إجراء انتخابات في السعودية بعد هذه الحادثة.

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