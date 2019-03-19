الان تتابع مساع لتأجيل الـ”بريسكت” لما بعد 29 مارس الجاري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، كواسي كورتن، إن بريطانيا ستطلب تأجيل الانسحاب قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة خلال أيام، وإنها تتوقع أن يصل الاتحاد إلى قرار بهذا الصدد خلال اجتماعه المقبل.
وكان البرلمان البريطاني صوت، الأسبوع الماضي، لصالح ضرورة أن تسعي الحكومة لطلب تمديد المدى الزمني لمفاوضات الخروج بموجب المادة 50، مما يؤجل الانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس الحالي.
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