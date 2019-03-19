زلزال شدته 5 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بلغت شدته 5.0 درجة وقع قبالة سواحل كامتشاتكا. وكان مركز الزلزال على عمق حوالي 40 كيلومترا وعلى بعد 196 كيلومترا شمال شرقي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. وذكر المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال. ولم يجر الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.

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