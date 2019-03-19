إغلاق طريقي "العلمين" و"الإسكندرية" بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أغلقت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، طريقي العلمين الصحراوي، والإسكندرية الصحراوي، من بوابات الإسكندرية حتى منطقة الماستر، بسبب وجود الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.​