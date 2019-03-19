محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أغلقت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، طريقي العلمين الصحراوي، والإسكندرية الصحراوي، من بوابات الإسكندرية حتى منطقة الماستر، بسبب وجود الشبورة المائية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق طريقي "العلمين" و"الإسكندرية" بسبب الشبورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.