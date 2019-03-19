ينتهي مساء الأربعاء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في آخر أيام الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس في آخر أيام فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع يوم 21 مارس الجاري.

وقل شاهين لـ"الخليج 365" إنه بداية من اليوم يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث تقل كميات السحب وتذداد فترات سطوع الشمس، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون حول المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

وتابع أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى 26 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما تصل إلى 32 درجة في جنوب الصعيد، و28 على جنوب سيناء والغردقة.

Advertisements

وأكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية الشرقية فقط، وتكون من خفيفة إلى متوسطة وليس لها تأثير على الأنشطة اليومية، لافتًا إلى أنه يوجد هدوء نسبي في سرعة الرياح تستمر حتى يوم الخميس المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكد معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، انتهاء فصل الشتاء غدًا الأربعاء فلكيًا في مصر والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد 88 يومًا، هي عمر الفصل البارد.

وأكد المعمل، تحل لحظة الاعتدال الربيعي في الحادية عشرة مساءً و58 دقيقة، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، لافتًا إلى أن مدة فصل الربيع للعام الحالي 2019 سيكون 92 يومًا، 17 ساعة، و56 دقيقة.​