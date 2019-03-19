حدث ليلًا| تفاصيل دفن جثامين المصريين ضحايا نيوزيلندا.. وتصريحات الوليد بن طلال

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- وزير الهجرة تكشف تفاصيل نقل ودفن جثامين المصريين ضحايا حادث نيوزيلندا

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها ستتوجه إلى نيوزيلندا، لزيارة أهالي الضحايا والمصابين في حادث المسجدَين، وإن سفرها يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية برعاية المصريين هناك.

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- بعد ظهوره بأحمر شفاه وركبة عارية.. "التنمية المحلية" تكشف مصير تمثال الفلاحة المصرية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تواصلت مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومحافظة الجيزة، لإعادة تمثال الفلاحة المصرية بمدخل مدينة الحوامدية إلى أصله، بعد ظهوره بشكل مشوه، بأحمر شفاه وركبة عارية.

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- "ارفعوا أيديكم عن تماثيل مصر".. أديب منتقدًا تشويه "الفلاحة المصرية"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تشويه تمثال "الفلاحة المصرية" للمثّال الراحل فتحي محمود، بمدخل مدينة الحوامدية بالجيزة، بعد إعادة طلائه، محدثًا موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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- بعد مماطلتهم.. "أبو الغيط" يكشف حيلة السادات لإجبار إسرائيل على التفاوض بعد الحرب

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن الرئيس الراحل أنور السادات فاجئ مكتب الأمن القومي في 30 سبتمبر 1973 بعزمه خوض حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل.

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- حبس السائق المتسبب في وفاة مستشار وزير الدفاع اليمني بفيصل

أمرت نيابة العمرانية، الاثنين، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة اللواء ركن عبدالقادر العمودي، مستشار وزير الدفاع اليمني بمنطقة فيصل.

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- "أطباء التكليف" يتصدر تويتر.. والنقابة تخاطب الحكومة لإنهاء أزمة "الامتياز"

جددت نقابة الأطباء، مخاطبة وزيرة الصحة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لموافاتهم بالمستندات الدالة على حق الأطباء في ضم سنة الامتياز فور استلام التكليف.

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- بوتفليقة: النظام في الجزائر سيتغير قريبًا

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أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.

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- رئيسة وزراء نيوزيلندا: محاكمة منفذ مجزرة المسجدين بأقصى درجات الحزم

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إن منفّذ مجزرة المسجدين سيحاكم "بأقصى درجات الحزم"، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

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- بوتين: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع وقوع هجمات مشابهة لما حدث في نيوزيلندا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية ستبذل كل ما بوسعها لمنع هجمات إرهابية مشابهة لما حدث في نيوزيلندا.

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- احتجاجات السترات الصفراء "تطيح" برئيس شرطة باريس

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستغير رئيس الشرطة في العاصمة باريس، إضافة إلى قرارات بحظر التظاهر في بعض المناطق عقب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة السبت الماضي.

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- استمرار المظاهرات المطالبة برحيل البشير في الخرطوم

خرج متظاهرون سودانيون، الإثنين، في أحياء مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، مرددين هتافات تطالب بالحرية وأخرى تطالب بإسقاط النظام, وقامت الشرطة بتفريق هذه التظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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- هولندا: الشرطة تعلن القبض على المتهم بتنفيذ هجوم أوتريخت

أعلنت الشرطة الهولندية، الإثنين، القبض على المتهم بتنفيذ هجوم أوتريخت الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

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- كيف علق الوليد بن طلال على مقتل خاشقجي واستهداف "بن سلمان"؟

قال الوليد بن طلال إن جمال خاشقجي كان صديقًا له وتوطدت الصداقة حينما كان رئيسًا لتحرير إحدى الصحف السعودية وأجرى مقابلة صحفية معه.

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