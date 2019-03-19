أحيزون يمد نفوذه.. اشترى الفاعل الأول في تشاد

دون ذكر أي تفاصيل عن قيمة الصفقة، أعلنت مجموعة اتصالات المغرب توقيعها اتفاقية مع شركة Millicom لشراء مجموع رأسمال الشركة التابعة لها Tchad Tigo، فاعل الاتصالات الأول في تشاد.

وحسب بلاغ صادر عن اتصالات المغرب، تروم عملية الاستحواذ هذه، والتي تعتبر جزءا من استراتيجيتها التنموية الدولية، توسيع وتوحيد حضور المجموعة في المنطقة، مضيفا أن إنجاز هذه العملية، وبالتالي الاتفاق النهائي، يخضع لشروط معينة، لاسيما موافقة السلطات التشادية.

ويأتي إعلان الاستحواذ على شركة الاتصالات بعد مرور نحو شهر على الزيارة التي قام بها عبد السلام أحيزون للتشاد، والتي التقى خلالها الرئيس التشادي إدريس ديبي، وهو اللقاء الذي جرى في 19 فبراير الماضي.