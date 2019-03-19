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نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الإسباني، رافاييل فاران، يفكر في الرحيل عن قلعة "سانتياغو برنابيو"، بعد مسيرة دامت مدة 8 سنوات حقق خلالها إنجازات عديدة مع الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مصادر مقربة من اللاعب كشفت عن تفكيره في الرحيل عن ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، لكنه لم يحدد وجهته بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء ستدفع مانشستر يونايتد للعودة إلى هدفه القديم، حيث يعتبر المدافع الفرنسي من أكثر المطلوبين في الشياطين الحمر لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

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وشددت الصحيفة على أن فاران يرتبط بعلاقة مميزة مع مدربه الحالي زين الدين زيدان، لكن الأخير ربما يفشل في إقناعه بالبقاء.

ويتوقع أن تصل قيمة هذه الصفقة (إذا تمت) إلى مبلغ كبير بسبب امتلاك فاران لعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2022.

جدير بالذكر أن فاران انتقل إلى ريال مدريد بتوصية من مدربه الحالي زين الدين زيدان في عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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