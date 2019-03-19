بالفيديو.. "بن طلال" يتوقع نسبة فوز محمد بن سلمان بانتخابات السعودية ويُعلق على مقتل خاشقجي

أكد الملياردير السعودي الوليد بن طلال أنه على تواصل مع أسرة الصحافي السعودي جمال خاشقجي والذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر العام الماضي وتحدث عن احتمالات نتيجة فوز الأمير محمد بن سلمان في حال إجراء انتخابات في السعودية.

وأكد الوليد بن طلال في مقابلته مع برنامج في الصورة على قناة روتانا بالقول "عندي اتصالات مباشرة بأسرة "خاشقجي"، وأؤكد لكم أنهم راضون تماما عن إجراءات المحاكمة، وتعامل القضاء السعودي المنصف معها".

وتحدث الوليد بن طلال عن قضية سجن "بوغريب" في العراق الذي مورست فيها أبشع أنواع التعذيب.

وأشار إلى أن أزمة "خاشقجي" تسببت في "استفتتاء بلاش" على شعبية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال إن "الإعلام الغربي خدم السعودية خدمة كبيرة، فكلما زادت اتهاماتهم توحد الشعب أكثر مع أميره محمد بن سلمان، ولو في انتخابات سعودية الآن محمد بن سلمان ياخذ 99%".