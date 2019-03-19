بعدما رفض تهجيرهم سرا إلى إسبانيا.. تفاصيل إيقاف 3 أشخاص بالمضيق بتهمة الاختطاف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق، أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بطلب فدية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم قاموا باختطاف الضحية واحتجازه بعد رفضه قيادة قارب مطاطي من أجل تهجيرهم سرا نحو إسبانيا، كما ربطوا الاتصال بوالده وطالبوه بمبلغ خمسة ملايين سنتيم كفدية مقابل إطلاق سراحه، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، فضلا عن تحرير الضحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية اختطاف